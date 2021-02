«I giovani devono formarsi e aggiornarsi di continuo» (Di martedì 16 febbraio 2021) di Sonia Angrisani «La cosa più importante di tutto è formarsi: bisogna essere sempre aggiornati e bisogna avere le giuste competenze per riuscire ad entrare nel mondo del lavoro». E’ il consiglio che ito Bisogno, giovane Ebolitano, laureato in scienze economiche rivolge ai giovani. Bisogno è amministratore unico di un importante ente di Formazione Professionale, Scuola Nuova Srl, con ben sette sedi operative ed accreditate tra Campania e Basilicata. La scuola dei giovani per i giovani è il suo slogan ufficiale, esempio per i suoi coetanei e motivo di orgoglio per il territorio. «Sono ancora molto giovane, ma le mie piccole esperienze nella vita sociale mi hanno già permesso di confrontarmi con molti miei coetanei e con persone adulte diventando un punto di riferimento soprattutto per quanto riguarda il mio lavoro, ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 16 febbraio 2021) di Sonia Angrisani «La cosa più importante di tutto è: bisogna essere sempre aggiornati e bisogna avere le giuste competenze per riuscire ad entrare nel mondo del lavoro». E’ il consiglio che ito Bisogno, giovane Ebolitano, laureato in scienze economiche rivolge ai. Bisogno è amministratore unico di un importante ente di Formazione Professionale, Scuola Nuova Srl, con ben sette sedi operative ed accreditate tra Campania e Basilicata. La scuola deiper iè il suo slogan ufficiale, esempio per i suoi coetanei e motivo di orgoglio per il territorio. «Sono ancora molto giovane, ma le mie piccole esperienze nella vita sociale mi hanno già permesso di confrontarmi con molti miei coetanei e con persone adulte diventando un punto di riferimento soprattutto per quanto riguarda il mio lavoro, ...

battmark2 : @DoctorWho744 @lextumusa @Gengiskan73 Soggetti a rischio vanno preservati, ma giovani e adulti sani fino a 50-60 an… - UnimondoOrg : RT @VITAnonprofit: 20 milioni per rafforzare le #comunità educanti - LScostumato : #GFVIP @pupoghinazzi indottrinato da Signorini che cambia rotta e incensa Zorzi, tutti i vip devono tessere le lodi… - claudio99733228 : @AmiciUfficiale I professori illudono i ragazzi assegnando loro un banco. Inutile guardare una classifica, per dec… - AfacciaA : Una volta ancora, la Francia ci mangia in testa. Già da un anno studiano come spendere i soldi del recovery plan. I… -