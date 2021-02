I forni dell’Ilva sono pericolosi. Ma all’industria non interessa. Pressioni per non chiudere l’area a caldo. ArcelorMittal: se crolla tutto addio a Taranto (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo le Pressioni sulla politica, adesso Confindustria, Federacciai e fonti legali vicine ad ArcelorMittal spostano il tiro sulla magistratura. La richiesta è di non fermare l’area a caldo dell’Ilva – come ordinato dal Tar perché gli impianti sono vecchi e pericolosi (non proprio una novità) – in quanto tale decisione non metterebbe in gioco solo lo stabilimento di Taranto ma il futuro dell’intera siderurgia in Italia. La fermata forzata degli impianti, secondo le fonti legali vicine al dossier ArcelorMittal riportate dall’Ansa, “senza la disponibilità di una stazione di miscelazione azoto e metano, non permetterebbe la tenuta in riscaldo dei forni e ne conseguirebbe il loro crollo e quindi la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo lesulla politica, adesso Confindustria, Federacciai e fonti legali vicine adspostano il tiro sulla magistratura. La richiesta è di non fermare– come ordinato dal Tar perché gli impiantivecchi e(non proprio una novità) – in quanto tale decisione non metterebbe in gioco solo lo stabilimento dima il futuro dell’intera siderurgia in Italia. La fermata forzata degli impianti, secondo le fonti legali vicine al dossierriportate dall’Ansa, “senza la disponibilità di una stazione di miscelazione azoto e metano, non permetterebbe la tenuta in risdeie ne conseguirebbe il loro crollo e quindi la ...

