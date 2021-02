Governo | Zingaretti | ' Draghi autorevole | squadra molto eterogenea ma di qualità'

(Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Soddisfatto della? Sì. Io penso che l'Italia sia in buone mani.è un presidente, lama di". Lo dice il segretario del Pd, Nicola, a Cartabianca su Rai3.

fattoquotidiano : Governo, incontro tra Zingaretti e Salvini. Il leader leghista: “Abbiamo parlato di lavoro e blocco dei licenziamen… - La7tv : #lariachetira @MyrtaMerlino: 'L'indiziato numero uno è Matteo #Salvini, sospettato dai diffidenti di essere la copi… - Rinaldi_euro : Donne e disabili, Zingaretti choc. E Salvini ha azzeccato la mossa - - Zeccarossa1 : RT @Misurelli77: Gli adepti al Renzismo sono fantastici Renzi fa cadere il governo,fa di tutto per un governo 'istituzionale'(facendo ent… - giornaleradiofm : Governo: Zingaretti,ora buona volontà o esplodono problemi: (ANSA) - ROMA, 16 FEB - 'È un governo migliore del prec… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Zingaretti

... il partito di Nicolascende al 18,8 ( - 0,2%). Per capire i motivi di questi cali basta guardare all'opinione che ciascun elettorato ha del neonato. L'istituto di sondaggi Swg ha ......sollevazione delle donne Dem " molte romane " alla presa d'atto che nelDraghi le poltrone del centrosinistra sono occupate tutte da uomini. Così il tema potrebbe portare Nicolae ...Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Soddisfatto della squadra? Sì. Io penso che l’Italia sia in buone mani. Draghi è un presidente autorevole, la squadra è molto eterogenea ma di qualità”. Lo dice il segreta ...ROMA, 16 FEB - "È un governo migliore del precedente? È molto diverso e non nascondo che noi avevamo chiesto e, posso dirlo, avremmo preferito una maggioranza politicamente più omogenea che forse avre ...