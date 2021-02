**Governo: partiti muovono pedine, pronto sprint per sottosegretari** (3) (Di martedì 16 febbraio 2021) (Adnkronos) – Anche nel centrodestra di governo in tanti scaldano i muscoli. Dando retta agli ultimi rumors, avanzano le quotazioni al Viminale (viceministro?) per il senatore leghista Stefano Candiani, favorito sul collega di partito Nicola Molteni. Con il tecnico Giovannini potrebbe poi finire al Mit il ligure Edoardo Rixi, deputato molto vicino a Salvini, tra i più convinti sostenitori del ‘modello Genova’ per i lavori pubblici. Sempre sul fronte leghista, in campo per un posto di sottosegretario con le neo ministra azzurra del Sud, Mara Carfagna, il senatore Guglielmo Pepe, attuale capo del Dipartimento per il Sud della Lega. Lucia Borgonzoni, invece resta in pole ai Beni culturali, con Dario Franceschini. Per Giulia Bongiorno si parla di un incarico a Largo Arenula ,come viceministro del Guardasigilli tecnico, Marta Cartabia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 febbraio 2021) (Adnkronos) – Anche nel centrodestra di governo in tanti scaldano i muscoli. Dando retta agli ultimi rumors, avanzano le quotazioni al Viminale (viceministro?) per il senatore leghista Stefano Candiani, favorito sul collega di partito Nicola Molteni. Con il tecnico Giovannini potrebbe poi finire al Mit il ligure Edoardo Rixi, deputato molto vicino a Salvini, tra i più convinti sostenitori del ‘modello Genova’ per i lavori pubblici. Sempre sul fronte leghista, in campo per un posto di sottosegretario con le neo ministra azzurra del Sud, Mara Carfagna, il senatore Guglielmo Pepe, attuale capo del Dipartimento per il Sud della Lega. Lucia Borgonzoni, invece resta in pole ai Beni culturali, con Dario Franceschini. Per Giulia Bongiorno si parla di un incarico a Largo Arenula ,come viceministro del Guardasigilli tecnico, Marta Cartabia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

