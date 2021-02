Generare e scansionare il codice QR di un sito web

Leggi su navigaweb

(Di martedì 16 febbraio 2021) Anche se i codici QR sono ovunque ed hanno usi pressoché infiniti per condividere URL di siti web, password Wi-Fi, biglietti da visita, per autenticarsi a uno un'app, per pagare e tanto altro, non tutti sanno come generarli e, sopratutto come scansionarli tramite lo smartphone. Anche se ci sono tantissime applicazioni che permettono diunQR tramite la fotocamera del telefono, è stato scoperto che alcune di queste, con nomi standard come "BarCode Scanner" sono malware che rubano dati. Anche se ci sono app assolutamente buone, per evitare rischi superflui, è importante sapere che si può fare la scansione e la lettura di unQR in modo estremamente semplice, senza usare app strane, ma affidandosi a quelle più comuni che, probabilmente, sono già presenti sul proprio smartphone Android o ...