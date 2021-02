Gelato in inverno, la soluzione perfetta per tornare in forma. Un alimento completo eletto migliore amico della linea (Di martedì 16 febbraio 2021) La voglia di rimettersi in forma in vista della bella stagione, complice il tanto tempo passato in casa causa pandemia Covid19, è uno dei pensieri ricorrenti per la maggior parte delle persone. L’esercizio fisico resta l’elemento cardine per riacquistare quella linea, un po’ dimenticata, così come un’alimentazione sana e bilanciata che sappia però non rinunciare al gusto. Per questo Tonitto 1939, leader di mercato per il sorbetto N°1 in Italia, ha interpellato la Dott.ssa Martina Toschi, Biologa e Nutrizionista e autrice insieme ad altri colleghi de “L’alimentazione corretta nelle diverse patologie” per la casa editrice Tecniche Nuove, per suggerire i migliori consigli in vista della remise en forme post vacanze. «Oltre al costante mantenimento dell’esercizio fisico, dal punto di vista nutrizionale bisogna mantenere i ... Leggi su newsagent (Di martedì 16 febbraio 2021) La voglia di rimettersi inin vistabella stagione, complice il tanto tempo passato in casa causa pandemia Covid19, è uno dei pensieri ricorrenti per la maggior parte delle persone. L’esercizio fisico resta l’elemento cardine per riacquistare quella, un po’ dimenticata, così come un’alimentazione sana e bilanciata che sappia però non rinunciare al gusto. Per questo Tonitto 1939, leader di mercato per il sorbetto N°1 in Italia, ha interpellato la Dott.ssa Martina Toschi, Biologa e Nutrizionista e autrice insieme ad altri colleghi de “L’alimentazione corretta nelle diverse patologie” per la casa editrice Tecniche Nuove, per suggerire i migliori consigli in vistaremise en forme post vacanze. «Oltre al costante mantenimento dell’esercizio fisico, dal punto di vista nutrizionale bisogna mantenere i ...

