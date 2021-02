Galli preoccupato dal dilagare dei nuovi ceppi molto più contagiosi (Di martedì 16 febbraio 2021) L'infettivologo del Sacco di Milano avverte: 'Ho il reparto invaso da pazienti contagiati dalla variante inglese, in poche settimane questo ceppo prevarrà sull'altro e prenderà il sopravvento' Leggi su tg.la7 (Di martedì 16 febbraio 2021) L'infettivologo del Sacco di Milano avverte: 'Ho il reparto invaso da pazienti contagiati dalla variante inglese, in poche settimane questo ceppo prevarrà sull'altro e prenderà il sopravvento'

