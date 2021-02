Francia, il tasso di disoccupazione cala all’8% nel quarto trimestre (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nel quarto trimestre 2020 il tasso di disoccupazione francese è sceso all’8%, mostrando un miglioramento rispetto al trimestre precedente (9,1%) e superando le attese degli analisti (9%). Il tasso è pressoché stabile (-0,1 punti percentuali) rispetto al livello pre-crisi nel quarto trimestre del 2019. Lo rileva l’Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE). Nell’ultimo trimestre del 2020 il numero di disoccupati si è assestato a 2,4 milioni, diminuendo di 340.000 unità. Il calo della disoccupazione nel trimestre è dovuto principalmente all’aumento del tasso di occupazione, sottolinea l’INSEE, che però sottolinea anche il ruolo del lockdown. A causa ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nel2020 ildifrancese è sceso, mostrando un miglioramento rispetto alprecedente (9,1%) e superando le attese degli analisti (9%). Ilè pressoché stabile (-0,1 punti percentuali) rispetto al livello pre-crisi neldel 2019. Lo rileva l’Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE). Nell’ultimodel 2020 il numero di disoccupati si è assestato a 2,4 milioni, diminuendo di 340.000 unità. Il calo dellanelè dovuto principalmente all’aumento deldi occupazione, sottolinea l’INSEE, che però sottolinea anche il ruolo del lockdown. A causa ...

ClauMar75 : RT @AirLiquide_IT: #AirLiquideFoundation e #PTCE, il centro per la cooperazione economica di Les Mureaux, in Francia, promotori di un proge… - MastellariMarco : RT @AirLiquide_IT: #AirLiquideFoundation e #PTCE, il centro per la cooperazione economica di Les Mureaux, in Francia, promotori di un proge… - veillePTCE : RT @AirLiquide_IT: #AirLiquideFoundation e #PTCE, il centro per la cooperazione economica di Les Mureaux, in Francia, promotori di un proge… - AirLiquide_IT : #AirLiquideFoundation e #PTCE, il centro per la cooperazione economica di Les Mureaux, in Francia, promotori di un… -