E' morto Maxipoo, il cagnolino di David Bowie che aveva gli occhi di colore diverso come lui (Di martedì 16 febbraio 2021) E' morto Maxipoo , il tenero cagnolino che David Bowie aveva regalato alla moglie Iman e a loro figlia Lexi . E' stata proprio la ragazza a rendere pubblica la notizia con un post su Instagram in cui ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 16 febbraio 2021) E', il tenerocheregalato alla moglie Iman e a loro figlia Lexi . E' stata proprio la ragazza a rendere pubblica la notizia con un post su Instagram in cui ...

MediasetTgcom24 : E' morto Maxipoo, il cagnolino di David Bowie che aveva gli occhi di colore diverso come lui #davidbowie… - Claudia74292316 : RT @MediasetTgcom24: E' morto Maxipoo, il cagnolino di David Bowie che aveva gli occhi di colore diverso come lui #davidbowie https://t.co… - MediasetTgcom24 : E' morto Maxipoo, il cagnolino di David Bowie che aveva gli occhi di colore diverso come lui #davidbowie… -