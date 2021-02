Covid: in Liguria il 15% dei tamponi è variante inglese (Di martedì 16 febbraio 2021) Covid: il Presidente della regione Liguria Giovanni Toti in una diretta video sull’andamento della pandemia ha dichiarato: “Abbiamo una circolazione di variante inglese in Liguria pari al 15% dei tamponi, me lo ha confermato Alisa”. Aggiungendo poi: “Per il momento dobbiamo anche dire che la variante inglese non ha portato a significativi cambi di comportamento e incremento dell’indice Rt sul nostro territorio, terremo tutto monitorato”. Vaccini Covid: in poche ore oltre 10mila prenotazioni in Liguria Covid, Giovanni Toti: “oltre 10 mila cittadini hanno già prenotato il vaccino online sul sito prenotovaccino.regione.Liguria.it, o tramite il numero verde dedicato 800 938818, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 febbraio 2021): il Presidente della regioneGiovanni Toti in una diretta video sull’andamento della pandemia ha dichiarato: “Abbiamo una circolazione diinpari al 15% dei, me lo ha confermato Alisa”. Aggiungendo poi: “Per il momento dobbiamo anche dire che lanon ha portato a significativi cambi di comportamento e incremento dell’indice Rt sul nostro territorio, terremo tutto monitorato”. Vaccini: in poche ore oltre 10mila prenotazioni in, Giovanni Toti: “oltre 10 mila cittadini hanno già prenotato il vaccino online sul sito prenotovaccino.regione..it, o tramite il numero verde dedicato 800 938818, ...

