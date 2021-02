Chiellini: “Sconfitta con il Napoli non ci scalfisce. Guai a ripetere l’andata di Lione e Atletico” (Di martedì 16 febbraio 2021) Insieme a Pirlo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Porto, il capitano della Juve, Giorgio Chiellini. Queste le parole del difensore: “Arriviamo da un periodo molto positivo. La partita di sabato a Napoli non ci scalfisce, non abbiamo giocato male, è mancato solo il gol: serve equilibrio e vanno distinte le due competizioni. Siamo in lotta per tutti gli obiettivi, adesso inizia la Champions e ci arriviamo con entusiasmo ma consapevoli delle difficoltà di domani”. Sul Porto: “È una squadra che si difende bene e che subisce pochi gol. Hanno qualità sugli esterni e davanti, sono una squadra fisica e da prendere con le molle. Dovremo evitare di sbattere contro il muro e prendere ripartenze. Sarà importante avere la mentalità giusta, approcciare la gara nel modo migliore, Guai a ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 16 febbraio 2021) Insieme a Pirlo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Porto, il capitano della Juve, Giorgio. Queste le parole del difensore: “Arriviamo da un periodo molto positivo. La partita di sabato anon ci, non abbiamo giocato male, è mancato solo il gol: serve equilibrio e vanno distinte le due competizioni. Siamo in lotta per tutti gli obiettivi, adesso inizia la Champions e ci arriviamo con entusiasmo ma consapevoli delle difficoltà di domani”. Sul Porto: “È una squadra che si difende bene e che subisce pochi gol. Hanno qualità sugli esterni e davanti, sono una squadra fisica e da prendere con le molle. Dovremo evitare di sbattere contro il muro e prendere ripartenze. Sarà importante avere la mentalità giusta, approcciare la gara nel modo migliore,a ...

