Casi attuali giù sotto i 400mila. Ma 4 Regioni da arancione (Di martedì 16 febbraio 2021) Redazione I numeri. Sono i maledetti numeri a governare la nostra vita, a decidere se domani saremo poco o pochissimo liberi. Il bollettino di ieri segnala il dato di nuovi contagi più basso del nuovo anno (7.351, per trovare il dato inferiore bisogna risalire ai 7.332 del 14 ottobre) ma è «merito» dei pochi tamponi del fine settimana (179.278) che portano l'indice di positività a 4,10 test positivi ogni 100 (9,50 se si considerano solo quelli molecolari). Ma i morti calano lentamente (ieri 258) e la situazione ospedaliera ristagna, con i ricoveri che scendono troppo lentamente e le terapie intensive che non vanno sotto quota 2mila dal 1° novembre (ieri erano 2.089). Il quadro non è positivo, l'indice Rt è in lieve crescita e ieri alcune ...

