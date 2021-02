“Carnaio umano” ai Musei Vaticani e norme anti Covid non rispettate. La denuncia corre sul web (Di martedì 16 febbraio 2021) «Questa foto è dello scorso sabato, 13 febbraio, ai Musei Vaticani. Zero distanziamento e zero sicurezza. Dopo che per tutti questi mesi siamo stati bravi. Sicuri che sia questa la maniera giusta dello svago che giustamente meritate?». Il post sulla pagina Facebook dedicata ai viaggi è uno dei tanti che stanno circolando in queste ore. Le guide turistiche sono state le prime a denunciarlo. «Sembrava la banchina della metro all’ora di punta, con famiglie che cercavano di tornare indietro, altri visitatori che urlavano “ci hanno sequestrati” », ha scritto su Facebook Vincenzo Spina, una delle tante guide che sui Social si sono sfogate per gli assembramenti. Polemiche per il “Carnaio” ai Musei Vaticani Sabato pomeriggio visitare i Musei ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 febbraio 2021) «Questa foto è dello scorso sabato, 13 febbraio, ai. Zero distanziamento e zero sicurezza. Dopo che per tutti questi mesi siamo stati bravi. Sicuri che sia questa la maniera giusta dello svago che giustamente meritate?». Il post sulla pagina Facebook dedicata ai viaggi è uno dei tche stanno circolando in queste ore. Le guide turistiche sono state le prime arlo. «Sembrava la banchina della metro all’ora di punta, con famiglie che cercavano di tornare indietro, altri visitatori che urlavano “ci hanno sequestrati” », ha scritto su Facebook Vincenzo Spina, una delle tante guide che sui Social si sono sfogate per gli assembramenti. Polemiche per il “” aiSabato pomeriggio visitare i...

