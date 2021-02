Belen da capogiro | la “lite” con Antonino finisce con un bacio

(Di martedì 16 febbraio 2021) “Te lo dico con tutta la calma del mondo e la gentilezza mi dai… una sigaretta elettronica?” chiedeSpinalbese, mentrelo filma e con voce suadente risponde: “Dovrebbe essere in borsa”. “Non mi arrabbierò” continua l’hair-stylist. La showgirl domanda: “Cosa c’è che non va? Va tutto bene?”. “Io sono pieno di gioie” dice ironico lui. “Così ti voglio” replica lei. Quale sarà il motivo dell’arrabbiatura di? Non si sa, ma dopo essersi coccolati a vicenda, si stampano un bela favor di social. “Il mondo non può essere tutto in pace come tu vorresti – spiegaal suo amato – Sarebbe bello, Anto, però non si può”. Lui scuote il capo e sorride guardando la sua bella. E poi in bagno davanti allo specchio lui la coccola sistemandole i capelli con la lacca, lei si lascia ...

