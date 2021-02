Auto senza assicurazione, la polizia locale avvia un'indagine su una presunta truffa online (Di martedì 16 febbraio 2021) FALCONARA - Potrebbe essere vittima dell'ennesima truffa delle false assicurazioni la falconarese che nei giorni scorsi è stata trovata al volante di un'Auto senza copertura, mentre circolava lungo le ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 16 febbraio 2021) FALCONARA - Potrebbe essere vittima dell'ennesimadelle false assicurazioni la falconarese che nei giorni scorsi è stata trovata al volante di un'copertura, mentre circolava lungo le ...

Ultime Notizie dalla rete : Auto senza La mostra di videoarte che puoi vedere dal divano di casa

Finding Fanon 2 , realizzato usando il celebre videogioco Grand Theft Auto 5 , segue gli avatar ... che si è ritrovato in un videogioco commerciale senza aver dato il suo consenso e senza aver ricevuto ...

Rescaldina, Di Marco (M5S) alle case Aler di via Moro: "Situazione al limite"

Facciate che perdono pezzi di intonaco, scale sporche, porte staccate dai cardini nelle cantine, auto abbandonate senza targa nei parcheggi. È impietoso il bilancio tracciato dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Nicola Di Marco , che dopo il sopralluogo effettuato alle case Aler di ...

Auto senza pilota, appello di Enisa: "La sicurezza sia by design" CorCom Napoli, tampona un’auto sulla Tangenziale di notte e fugge: denunciato

Napoli. Tampona un’auto sulla Tangenziale di notte e fugge: denunciato 39enne napoletano per fuga ed omissione di soccorso.

Falconara: automobile priva di assicurazione, si indaga su una truffa online

Potrebbe essere vittima dell’ennesima truffa delle false assicurazioni la falconarese che nei giorni scorsi è stata trovata al volante di un’auto senza copertura, mentre circolava lungo le strade citt ...

