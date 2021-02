Assembramenti ai Musei Vaticani La denuncia | “Un carnaio umano | un girone infernale”

Leggi su tpi

(Di martedì 16 febbraio 2021)ai“Quello che ho visto mi ha fatto profondamente vergognare” scrive su Facebook Vincenzo Spina, una delle tante guide turistiche che sui social hannoto gliin occasione della tanto attesa riapertura dei. “Un, in totale contrapposizione con le più basilari normative mondiali (non italiane o europee, ma universali) in materia di contrapposizione al Covid-19“. Ladella guida turistica si aggiunge alle numerose segnalazioni arrivate su TripAdvisor nella giornata di sabato. Secondo il racconto di Spina, documentato con foto, non c’era distanziamento, né organizzazione: “Mi sono vergognato. Profondamente vergognato. Vergognato di aver ...