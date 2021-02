Verona-Parma, D’Aversa: “Serve una vittoria per uscire dalla crisi. Dobbiamo migliorare l’atteggiamento” (Di martedì 16 febbraio 2021) Il Verona trova la vittoria in rimonta contro un generoso Parma per 2-1.Serie A, Verona-Parma: crisi nera per D’Aversa, Juric torna alla vittoria grazie a Barak. La classifica aggiornataI ducali sono in piena crisi e occupano la penultima posizione in classifica, con l'esonero di Fabio Liverani e l'arrivo di Roberto D'Aversa si sta provando a fare scoccare la scintilla. Proprio il neo tecnico del Parma ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky nel post partita.D'Aversa appare rammaricato, alla ricerca di un risultato positivo per dare la scossa: "Era importante un risultato positivo. Eravamo partiti bene, poi la posizione di classifica non ci fa interpretare bene le gare. Il primo gol ce lo siamo fatti da ... Leggi su mediagol (Di martedì 16 febbraio 2021) Iltrova lain rimonta contro un generosoper 2-1.Serie A,nera per, Juric torna allagrazie a Barak. La classifica aggiornataI ducali sono in pienae occupano la penultima posizione in classifica, con l'esonero di Fabio Liverani e l'arrivo di Roberto D'Aversa si sta provando a fare scoccare la scintilla. Proprio il neo tecnico delha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky nel post partita.D'Aversa appare rammaricato, alla ricerca di un risultato positivo per dare la scossa: "Era importante un risultato positivo. Eravamo partiti bene, poi la posizione di classifica non ci fa interpretare bene le gare. Il primo gol ce lo siamo fatti da ...

