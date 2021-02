(Di lunedì 15 febbraio 2021) Top(Napoli) – L’uomo del match, portiere. Schierato in extremis causa infortunio di Ospina, si fa trovare pronto. Splendidi riflessi sulla deviazione da due passi di Ronaldo, su un bolide di Chiesa e sulla girata a colpo sicuro di Morata.(Inter) – Spietato dagli 11 metri, timbra la doppietta con un destro ravvicinato che non da scampo a Reina. Parte in contropiede come un treno, travolge Parolo e confezione un assist delizioso per Lautaro che segna il terzo goal interista. Fenomeno. Veretuot (Roma) – Un primo tempo. È sempre nel vivo del gioco con passaggi precisi e giocate illuminanti. Realizza, con freddezza, due calci di rigore Flop Chiellini (Juventus) – Anello debole della difesa bianconera. Una sua grave ingenuità induce Doveri ad assegnare un calcio di rigore al Napoli. Il ...

napolista : Veretout devastante, Lukaku travolgente, Meret saracinesca I tre grandi protagonisti della giornata di campionato.… - infoitsport : Le pagelle di Veretout - Devastante e incontrollabile: con lui la Roma ha un attaccante in più - infoitsport : Voti Fantacalcio | Roma-Udinese: devastante Veretout, male De Paul e Deulofeu -

Ultime Notizie dalla rete : Veretout devastante

A sbloccare il match è l'incornata al 5 di, bravo a raddoppiare su rigore al 26 . Nella ... Romelu Lukaku , semplicemente, anche se non ancora completamente ripresosi dal suo ...il peggiore il migliore 7,5Primo round. Non soltanto per i gol, ma anche per assist e recuperi. Nel finale qualche leggerezza da perdonare il peggiore il migliore 6,5 pedro Come ...Veretout Lukaku Meret i tre grandi protagonisti della giornata di campionato. Male invece Chiellini, Immobile e Ibrahimovic ...ATTENZIONE: In questo spazio, vi comunicheremo i Top & Flop della partita. 5,5 (Roma). DE PAUL 5,5 (Udinese). BONIFAZI 5,5 (Udinese). DEULOFEU 5,5 (Udinese) Voti Fantacalcio Roma-Udinese – Il lunch ma ...