Vaia più prudente: 'Lockdown totale? Non serve, occorrono misure chirurgiche' (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma, ospite di RaiNews24 ha spiegato e tranquillizzato: "Il nostro laboratorio sta lavorando sulle varianti" di Sars - CoV - 2, "che sono un problema ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaia più Covid, avanza il partito del lockdown. Le varianti fanno paura

Quindi le strategie devono essere almeno europee - suggerisce Gismondo - e devono sempre più tener ... Francesco Vaia, 'Non si tratta di aggravare le misure, ma applicare con severità le misure che ...

Vaia più prudente: 'Lockdown totale? Non serve, occorrono misure chirurgiche'

La scienza sia sempre libera da interessi economici e politici", ha scritto poi Vaia in un post su Facebook.

