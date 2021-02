infoitinterno : Ultraleggero precipitato a Vigevano, anche l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo apre un'inchiesta - infoitinterno : Vigevano, ultraleggero precipitato: le immagini dei soccorsi alla Buccella, due le vittime - infoitinterno : Ultraleggero precipitato a Vigevano: 'Il motore si è spento, non ho visto fuoco né fumo' - infoitinterno : Ultraleggero precipitato a Vigevano, chi erano le due vittime - infoitinterno : Ultraleggero precipitato a Vigevano: morti il pilota e un ragazzo 25enne al suo volo di prova -

Ultime Notizie dalla rete : Ultraleggero precipitato

Due persone hanno perso la vita ieri pomeriggio in un incidente di volo: il loronelle campagne di Vigevano, nel Pavese, poco lontano dal Ticino, nei pressi di strada al Salto, in località Buccella. L'allarme al 118 è stato lanciato alle 17,42, quando ...C'erano loro a bordo dell'aereoper cause ancora da accertare in località Buccella, poco lontano dal fiume Ticino. Gustavo Saurin, 72enne imprenditore di origini argentine ma ...Gustavo Saurin, 72enne imprenditore di origini argentine ma residente a Vigevano, era ai comandi dell'ultraleggero. Anche Generoso Vitagliano, 25enne originario di Gravellona, in Piemonte, viveva a Vi ...Due morti nell’incidente di un deltaplano a motore. Il mezzo è precipitato sul fiume Ticino intorno alle 17.40 di domenica. Una delle due vittime è un uomo, del quale non si conoscono ancora le genera ...