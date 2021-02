Traffico Roma del 15-02-2021 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 febbraio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sul raccordo in carreggiata interna code della diramazione dinord dalla Tiburtina della Casilina alla Ardeatina code anche in esterna via della Magliana la via del mare dalla Casilina la Tiburtina sulla percorso Urbano dellaL’Aquila incolonnamenti a partire da Tor Cervara fino al bivio per la tangenziale verso il centro è da Viale Togliatti alla accordo in uscita dalla città sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico code dalla Tiburtina a via dei Campi Sportivi mentre verso San Giovanni in colonna mentida via dei Monti Tiburtini a viale ...