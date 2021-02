Torino | edificio in fiamme a Rosta | cinque intossicati

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Un terribile incendio è divampato questa mattina ain provincia di. Lehanno raggiunto i piani alti di una villa alta tre piani,persone sono rimaste intossicatesotto choc. Il comune della provincia dinella mattinata è stato destato da un terribile incendio. Una villa a tre piani sita in viale XXV Aprile 12 è andata in. Ancora non si conosce la natura del rogo, tuttavia lehanno raggiunto i piani alti della palazzina dando vita ad una lunga colonna di fumo. A chilometri di distanza della stradina residenziale di, è possibile notare l’incendio, proprio a causa dell’alto tetto ridotto ad un accumulo di fumo nero. Lo stesso che ha intossicato...

Una villa di tre piani ha preso fuoco questa mattina a Rosta in viale XXV Aprile 12. Sei squadre dei vigli del fuoco sono impegnate per cercare di salvare l'edificio dalle fiamme. L'incendio è divampato ai piani alti della palazzina. Dal tetto si è alzata una spessa colonna di fumo che si vede a chilometri di distanza. L'allarme è scattato intorno alle 8.