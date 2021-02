«The Dissident», l’omicidio Khashoggi e la democrazia (Di martedì 16 febbraio 2021) Mentre si va avanti nella visione di The Dissident è quasi impossibile non sentire rimbombare in testa gli elogi di Renzi alla monarchia «rinascimentale» del sovrano saudita Mohammed bin Salman. Non si tratta di scandalizzarsi, e tantomeno di stupirsi, sappiamo che il «giudizio» sui governi dipende dagli interessi delle economie e della geopolitica senza dimenticare che molti degli attori nella vicenda narrata da Bryan Fogel sono anche loro non proprio esempio di rispetto dei diritti civili, a cominciare dal presidente … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 16 febbraio 2021) Mentre si va avanti nella visione di Theè quasi impossibile non sentire rimbombare in testa gli elogi di Renzi alla monarchia «rinascimentale» del sovrano saudita Mohammed bin Salman. Non si tratta di scandalizzarsi, e tantomeno di stupirsi, sappiamo che il «giudizio» sui governi dipende dagli interessi delle economie e della geopolitica senza dimenticare che molti degli attori nella vicenda narrata da Bryan Fogel sono anche loro non proprio esempio di rispetto dei diritti civili, a cominciare dal presidente … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

TizianaFerrario : Ho visto The Dissident, il documentario sull'uccisione del giornalista saudita Jamal #Khashoggi.Sconvolgente la ric… - TizianaFerrario : Oggi vedo The Dissident sulla piattaforma - giomo2 : RT @BeppeGiulietti: - FiammaSATTA : THE DISSIDENT, IL DOCUMENTARIO SULL’ASSASSINIO DI JAMAL KHASHOGGI - AnnaMar19130070 : RT @BeppeGiulietti: -