Techedge | sell-out al 21%

(Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria (OPA) promossa da Temistocle sulle azionirisulta che oggi 15 febbraio 2021, sono state presentate 13.500 richieste di adesioni alla procedura di-out. Pertanto dall’inizio dell’offerta sono state presentate complessivamente 128.733 adesioni, pari al 21,01% dell’offerta. L’offerta, iniziata il primo febbraio, terminerà il prossimo 19 febbraio 2021. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarieacquistate sul mercato nei giorni 18 e 19 febbraio 2021 non potranno essere apportate in adesione all’offerta.

