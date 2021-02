Taylor Mega provocante sugli sci in montagna | ma niente multa

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 15 febbraio 2021)sci mentre scende le piste innevate felice e sorridente in una splendida giornata di sole in. Senza che i follower se la prendano, la influencer bionda non ha violato le normative anti-Covid che non hanno fatto riaprire gli impianti sui monti italiani. La sexyè a St-Moritz in Svizzera e si gode la neve insieme a un’amica. Il suo San Valentino trasgressivo è Oltralpe. Dopo aver scatenato l’ira web per i suoi post in bikini da Dubai con gli haters che l’attaccavano per aver violato regole e norme (in realtà lasi trovava all’estero per fare shooting fotografici e si è sottoposta ai tamponi previsti per verificare il suo stato di salute), l’influencer si riveste e spiazza tutti dalle piste da sci. Proprio la domenica prima di quella settimana che ...