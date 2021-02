Stranger Things 4 – La quarta stagione sarà la più oscura (Di lunedì 15 febbraio 2021) Finn Wolfhard afferma che la stagione 4 di Stranger Things è ancora la voce più oscura dello show. La produzione della serie Netflix è in pieno svolgimento dopo che i ritardi di produzione relativi a COVID hanno visto la quarta stagione rinviata. Netflix sperava di presentare in anteprima la quarta stagione all’inizio del 2021. Ma L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Stranger Things 4 sarà epico: parola di Hiro Koda Rivelati alcuni segreti di Stranger Things 4? Stranger Things 5 si farà: lo confermano i fratelli Duffer La data di uscita di ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Finn Wolfhard afferma che la4 diè ancora la voce piùdello show. La produzione della serie Netflix è in pieno svolgimento dopo che i ritardi di produzione relativi a COVID hanno visto larinviata. Netflix sperava di presentare in anteprima laall’inizio del 2021. Ma L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::epico: parola di Hiro Koda Rivelati alcuni segreti di4?5 si farà: lo confermano i fratelli Duffer La data di uscita di ...

Ultime Notizie dalla rete : Stranger Things Stranger Things 4 sarà la stagione più dark di tutte, parola di Finn Wolfhard

In una recente intervista con CBC Listen, Finn Wolfhard ha svelato alcuni dettagli relativi alla quarta stagione di 'Stranger Things'. Secondo l'attore, i nuovi episodi saranno i più dark tra quelli visti fino ad ora. "Con ogni stagione la serie diventa più oscura. Ti dirò, con la terza stagione avevo pensato, '...

