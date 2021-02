Sci alpino, la combinata apre la seconda settimana di gare, Alexis Pinturault cerca il bis dopo Åre (Di lunedì 15 febbraio 2021) E così, dopo una settimana di attesa e un paio di rinvii, finalmente si disputerà la combinata maschile dei Campionati Mondiali di sci alpino 2021 di Cortina d’Ampezzo. Si tratta di una specialità che è stata estromessa dal calendario della Coppa del Mondo, per cui si vivrà in gara secca proprio nella “Perla delle Dolomiti”. Si inizierà alle ore 11.15 con la prova veloce, il superG, quindi alle ore 15.20 toccherà allo slalom, che andrà a decidere il podio della prima gara maschile della seconda settimana della manifestazione iridata. Una specialità che, come sempre, richiede agli atleti di unire tecnica e velocità e che, almeno sulla carta, ha un unico grande favorito: Alexis Pinturault. Il francese, reduce dall’oro di Åre 2019, è pronto a fare il bis, ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) E così,unadi attesa e un paio di rinvii, finalmente si disputerà lamaschile dei Campionati Mondiali di sci2021 di Cortina d’Ampezzo. Si tratta di una specialità che è stata estromessa dal calendario della Coppa del Mondo, per cui si vivrà in gara secca proprio nella “Perla delle Dolomiti”. Si inizierà alle ore 11.15 con la prova veloce, il superG, quindi alle ore 15.20 toccherà allo slalom, che andrà a decidere il podio della prima gara maschile delladella manifestazione iridata. Una specialità che, come sempre, richiede agli atleti di unire tecnica e velocità e che, almeno sulla carta, ha un unico grande favorito:. Il francese, reduce dall’oro di Åre 2019, è pronto a fare il bis, ...

