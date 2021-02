Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: coccole e abbracci (Video) (Di lunedì 15 febbraio 2021) Momenti di sconforto per Rosalinda Cannavò consolati da un lungo abbraccio da parte di Andrea Zenga Rosalinda Cannavò ha passato una brutta giornata turbata dai pensieri. Dopo aver parlato con Dayane, è andata a mettersi nel suo letto in cerca di conforto. Conforto che è arrivato. Andrea Zenga infatti è andato a trovarla e a coccolarla. I due ragazzi si sono scambiati un lungo abbraccio sino a sfiorarsi il viso. Lei che gli tiene una mano sulla bocca, mentre lui la guarda negli occhi. Il momento non è passato inosservato e invece di lasciarli alla loro intimità, i coinquilini si sono fiondati nella stanza. In silenzio con pop-corn alla mano, si sono messi ad osservarli sino a quando Rosalinda non si è ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Momenti di sconforto perconsolati da un lungoo da parte diha passato una brutta giornata turbata dai pensieri. Dopo aver parlato con Dayane, è andata a mettersi nel suo letto in cerca di conforto. Conforto che è arrivato.infatti è andato a trovarla e a coccolarla. I due ragazzi si sono scambiati un lungoo sino a sfiorarsi il viso. Lei che gli tiene una mano sulla bocca, mentre lui la guarda negli occhi. Il momento non è passato inosservato e invece di lasciarli alla loro intimità, i coinquilini si sono fiondati nella stanza. In silenzio con pop-corn alla mano, si sono messi ad osservarli sino a quandonon si è ...

Anche la sorella di Rosalinda Cannavò e il fratello di Dayane Mello fanno il tifo per le due ragazze. E mentre l'attrice siciliana ha distrattamente indossato i panni di Adua Del Vesco , la crisi con Giuliano Condorelli ...

