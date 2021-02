Ricciardi: “Dimissioni? Se non sono utile, mi faccio da parte” (Di martedì 16 febbraio 2021) (Adnkronos) – “Chiedono le mie Dimissioni? Queste sono considerazioni che lascio alla politica. Se posso essere utile al Paese con i miei consigli, lo faccio a livello internazionale e lo faccio anche in Italia: altrimenti mi faccio da parte”. Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministero della Salute, risponde così alle domande sulle polemiche scatenate dalle sue dichiarazioni recenti: “Serve un lockdown”, ha detto e ripetuto ieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 febbraio 2021) (Adnkronos) – “Chiedono le mie? Questeconsiderazioni che lascio alla politica. Se posso essereal Paese con i miei consigli, loa livello internazionale e loanche in Italia: altrimenti mida”. Walter, consigliere scientifico del ministero della Salute, risponde così alle domande sulle polemiche scatenate dalle sue dichiarazioni recenti: “Serve un lockdown”, ha detto e ripetuto ieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

