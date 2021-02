Perché guardare Demon Slayer (se non l’hai ancora fatto) (Di lunedì 15 febbraio 2021) La libreria di Netflix è sempre più fornita di anime: dai cult Neon Genesis Evangelion e L’attacco dei giganti ai successi più recenti come Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba. Appena sbarcato, a inizio febbraio, sulla piattaforma on demand, il fantasy horror incentrato sull’ammazzaDemoni Tanjiro e la sua quest per ridare l’umanità alla sorella (un vampiro del sonno) è entrato nella Top 10 dei più visti, nonostante il cartone fosse già stata distribuito in digitale sulla web tv di Dynit Vvvvid. Non è l’unico record infranto dalle avventure di Tanjiro, di sua sorella Nezuko, del fifone Zenitsu e del selvaggio Inosuke: l’opera ispirata ai manga relativamente recenti (ma dal riscontro strepitoso, in quattro anni di pubblicazione – dal 2016 al 2020 – ha superato abbondantemente i 100 milioni di copie) di Koyoharu Got?ge, ha anche battuto i ... Leggi su wired (Di lunedì 15 febbraio 2021) La libreria di Netflix è sempre più fornita di anime: dai cult Neon Genesis Evangelion e L’attacco dei giganti ai successi più recenti come– Kimetsu no Yaiba. Appena sbarcato, a inizio febbraio, sulla piattaforma on demand, il fantasy horror incentrato sull’ammazzai Tanjiro e la sua quest per ridare l’umanità alla sorella (un vampiro del sonno) è entrato nella Top 10 dei più visti, nonostante il cartone fosse già stata distribuito in digitale sulla web tv di Dynit Vvvvid. Non è l’unico record infranto dalle avventure di Tanjiro, di sua sorella Nezuko, del fifone Zenitsu e del selvaggio Inosuke: l’opera ispirata ai manga relativamente recenti (ma dal riscontro strepitoso, in quattro anni di pubblicazione – dal 2016 al 2020 – ha superato abbondantemente i 100 milioni di copie) di Koyoharu Got?ge, ha anche battuto i ...

