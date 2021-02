Patrizio Bianchi | «Riporteremo tutti gli studenti in classe Maturità? Decidiamo in settimana»

(Di lunedì 15 febbraio 2021) «Il lavoro è tanto e bisogna farlo in fretta. Bisogna dare certezze agli, ai docenti. La mole un po’ mi spaventa. Non sono abituato, arrivato a quasi 69 anni, a vivere lontano da casa tutta la. Sarà un’esperienza stancante. Una cosa è certa, però: comunicheremo le cose quando avremo raggiunto un risultato e il risultato lo raggiungeremo studiando. In, ho ben presente il bisogno di informazione sulla». Su “Repubblica” l’intervista di, neo ministro dell’Istruzione, economista e docente universitario. leggi anche l’articolo —> Renzi, Salvini, Berlusconi, M5s, Pd, LeU: chi esce vincitore dalla crisi di governo? «Partiamo dicendo che docenti enel 2020 hanno lavorato tanto, ...

LucaBizzarri : Niente dai, non ce la facciamo neanche stavolta. - sbonaccini : Buon lavoro al nuovo Governo Draghi. Un particolare in bocca al lupo a Patrizio Bianchi, che è stato assessore dell… - MIsocialTW : Il Ministro designato, Professor Patrizio Bianchi, ha prestato giuramento al @Quirinale nelle mani del Presidente d… - infoitinterno : Patrizio Bianchi è il nuovo ministro dell'Istruzione. Ecco chi è il nuovo inquilino di Viale Trastevere - AntonioRandazz5 : RT @lvoir: Nuovo ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi: 'speriamo che faremo bene' 'l'ho imparato ieri' è un buon inizio scolastico ??… -

Lo ha detto il neo ministro all'Istruzione, in un'intervista al quotidiano 'La Repubblica'. "In settimana decidiamo, ho ben presente il bisogno di informazione sulla Maturità. - ha ...Roma, 15 feb 08:03 - Il neo ministro, ha già visitato il ministero dell'istruzione. "Una struttura enorme - dice a "la Repubblica" - e fosse..."Quando ero assessore in Emilia le scosse fecero a pezzi centinaia di edifici scolastici. Il Covid è stato come un terremoto". L’obiettivo: riaprire tutto al più presto. "L’istruzione non può interess ..."Non sono abituato, arrivato a quasi 69 anni, a vivere lontano da casa tutta la settimana. Sarà un’esperienza stancante", dice il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Essere Rocco Casalino, sen ...