Parma | D’Aversa | «Non nascondiamoci | non lottiamo a tutti i costi»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 16 febbraio 2021) Robertoanalizza i temi che hanno portato alla sconfitta contro il Verona: ecco le dichiarazioni del tecnico deldopo la gara Roberto, ai microfoni di Sky Sport, analizza i temi della sconfitta contro il Verona. Le parole del tecnico del. LA GARA – «Era importante portare a casa un risultato positivo, molto probabilmente la posizione di classifica non ci fa interpretare la gara come dobbiamo fare. Se guardiamo il primo gol del Verona, ce lo siamo fatti da solo. Una squadra che si deve salvare deve avere la bravura di portare a casa la vittoria e questa sera non lo siamo stati». Leggi su Calcionews24.com