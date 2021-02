Parler torna online dopo un mese

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 15 febbraio 2021) di sospensione dovuto allo shut down di Amazon – che offriva alla piattaforma sovranista hosting – per violazione delle policy aziendale. La compagnia ha annunciato via comunicato stampa che il social è di nuovo accessibile per tutti gli utenti che avevano un account già attivo. Le nuove iscrizioni saranno possibili a partire dalla prossima settimana. Oltre al ritorno, il social ha annunciato anche il nuovo CEO in via temporanea, Mark Meckler – uno dei co-fondatori del gruppo di destra Tea Party Patriots. Per la ricerca del CEO permanentesta «conducendo una ricerca approfondita», ha detto l’ex CEO licenziato a inizio febbraio. LEGGI ANCHE >>> Se violi il contratto, ti tolgo dai server: cos’è accaduto tra Amazon eunI vecchi post – ...