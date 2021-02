Paratici e Nedved che inveiscono contro gli arbitri di Napoli-Juve rischiano una squalifica

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Il video nel quale si possono apprezzare la pacatezza e l’eleganza dimentre cercano di far notare al quarto uomo di, dagli spalti del Maradona, che a loro modesto avviso Di Lorenzo andrebbe ammonito è diventato ovviamente virale. Quello nel qualedice «Vergogna Calvarese, vergognati! Cazzo, come si fa a non ammonire, oh?», e al suo fiancosottolinea «Basta, cazzo!». Stile #e questi sarebbero dirigenti? VERGOGNA! pic.twitter.com/rxdjfHOhcE — Davide Luise (@davide luise) February 14, 2021 Ora il video che potrebbe anche portare la Procura Federale ad aprire una nuova indagine. Il problema, come accade per tutte le prove da esaminare in un tribunale, è stabilirne l’autenticità. Le immagini in questione infatti sono ...