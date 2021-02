Paolo Rossi | altra vergogna | scomparsi documenti e ricordi del bomber

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo lo “sfregio” del furto in casa nel giorno del funerale, altridi, ilmorto il 9 dicembre scorso sarebberodalla sede del Vicenza Calcio, la società che tesserò e in cui esplose ‘Pablito’. Una denuncia per furto contro ignoti – riferiscono i giornali locali – è stata presentata dall’amministratore straordinario della società Nerio De Bortoli, secondo il quale la sparizione deisarebbe avvenuta nella sede del club, allo stadio Menti di Vicenza, prima della vendita all’asta alla nuova proprietà di Renzo Rosso, avvenuta nel 2018. Tra ispariti ci sono il cartellino diquando arrivò al LaneVicenza dalla Juventus nel 1976.anche alcuni ...

