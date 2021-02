Pablo Rodriguez: “Nel 2025 sarò protagonista in A con la maglia del Lecce. I primi soldi per aiutare mamma e papà” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Intervistato dall’edizione pugliese de La Gazzetta dello Sport, il 19enne attaccante del Lecce, Pablo Rodriguez ha parlato del passato nelle giovanili del Real Madrid e degli obiettivi da raggiungere in giallorosso: “Mi sento spesso con Marvin (centrocampista offensivo del Castilla), ma non sapevo che il Lecce avesse pensato anche a lui. Il mio modello? Haaland, lui ha bruciato le tappe. Con l’italiano sto migliorando, ma serve ancora un po’ di tempo per parlarlo bene. A Lecce mi sto trovando molto bene, l’ambiente è caldo e non vedo l’ora di vedere il Via del Mare pieno di tifosi. Mi vedo ancora a lungo con questa maglia addosso e mi vedo protagonista in Serie A nel 2025. La famiglia? Con i primi guadagni aiuterò papà ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 febbraio 2021) Intervistato dall’edizione pugliese de La Gazzetta dello Sport, il 19enne attaccante delha parlato del passato nelle giovanili del Real Madrid e degli obiettivi da raggiungere in giallorosso: “Mi sento spesso con Marvin (centrocampista offensivo del Castilla), ma non sapevo che ilavesse pensato anche a lui. Il mio modello? Haaland, lui ha bruciato le tappe. Con l’italiano sto migliorando, ma serve ancora un po’ di tempo per parlarlo bene. Ami sto trovando molto bene, l’ambiente è caldo e non vedo l’ora di vedere il Via del Mare pieno di tifosi. Mi vedo ancora a lungo con questaaddosso e mi vedoin Serie A nel. La famiglia? Con iguadagni aiuterò...

DAZN_IT : 1 gol ogni 46 minuti ?? L'incredibile statistica di Pablo Rodríguez, classe 2001 del Lecce ?? #SerieBKT #CRELEC… - Leccezionaleit : #PabloRodriguez, l’inarrestabile. La #LegaB ha dedicato al giovane attaccante spagnolo del #USLecce un post per esa… - MarcoGalati7 : Ci vogliono 58 minuti in media a Pablo Rodriguez per segnare. Punti di forza: scatto nel breve e finalizzazione. Da… - ematr_86 : @OfficialUSLecce Il famoso trasformista Pasquale Zonno tifoso del Lecce imita Pablo Rodriguez inventando la figura di ZODRIGUEZ - psb_original : Lecce, Pablo Rodriguez aggiorna il ruolino: un gol ogni 53 minuti #SerieB -