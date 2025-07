Stop alla Albanese | Posizioni estremiste

difendere il dialogo e il rispetto reciproco, rifiutando posizioni estremiste che alimentano tensioni. L’ateneo ha sottolineato l’importanza di promuovere un’informazione equilibrata e obiettiva, evitando ogni forma di radicalismo. La decisione mira a garantire un dibattito costruttivo, nel rispetto dei principi fondamentali di libertà di espressione e di rispetto delle opinioni diverse. È fondamentale che il confronto rimanga basato sulla verità e sulla pacifica convivenza.

Giovedì prossimo Francesca Albanese presenterà il suo prossimo rapporto sulla situazione in quelli che definisce territori occupati palestinesi. Per il momento l’ateneo bernese ha ritirato venerdì sera l’autorizzazione per l’uso dei locali spiegando che non poteva essere garantito un programma equilibrato. L’Università di Berna (Svizzera) ha annullato una conferenza di Amnesty International che avrebbe ospitato Francesca Albanese, per «l’impossibilità di garantire l'equilibrio dell’evento». Riportando il fatto, il quotidiano NZZ ne ha ricordato le posizioni estremiste e le «dichiarazioni di odio verso gli ebrei e in supporto esplicito ai terroristi di Hamas». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it