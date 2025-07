Garlasco udienza della Cassazione per la semilibertà di Alberto Stasi Procura generale di Milano | Esistono vizi di legittimità

Oggi, la Corte di Cassazione di Milano si riunisce per decidere sul destino della semilibertà di Alberto Stasi, al centro di un acceso dibattito sulla legittimità dell’ordinanza. La decisione potrebbe cambiare radicalmente il suo percorso penale: respingere il ricorso significa confermare la libertà condizionata, mentre l’annullamento con rinvio riaccenderebbe i dubbi sulla correttezza della misura concessa. Rimanete sintonizzati per conoscere l’esito di questa importante udienza.

Al termine dell'analisi, la Corte potrà scegliere se respingere il ricorso, confermando così la concessione della semilibertà, oppure annullare l'ordinanza con rinvio Si svolge oggi l'udienza della Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sulla concessione della semilibertà ad Alberto Stas.

