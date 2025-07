Inter-Fluminense 4 milioni in tv e 24% di share | la favola del Mondiale per Club che non interessa

Il Mondiale per club, spesso snobbato dai puristi del calcio, si conferma invece un grande protagonista dal punto di vista televisivo e commerciale. La sfida tra Inter e Fluminense ha raggiunto quasi 4 milioni di spettatori su Canale 5, con uno share che dimostra quanto il calcio continui a catturare l’attenzione del pubblico. In un’epoca in cui il gusto sportivo può dividersi, il business e l’audience sono realtà inconfutabili, rendendo questa competizione una vera e propria fucina di successi.

In 4 milioni per l'Inter eliminata dal Fluminense. Sarà anche un Mondiale per club che non piace ai cultori classici del football, ma dal punto di vista televisivo, del business, sta avendo successo eccome. Magari perché il calcio è come una droga e, di questi periodi riempire il palinsesto è un successo. Fatto sta che ieri su Canale5 (ore 21) la partita del Mondiale per Club Inter-Fluminense ha conquistato 3.953.000 spettatori con uno share del 24.6%. Ha vinto la serata, a Mediaset sono sempre più soddisfatti del proprio investimento. Su Raiuno Noos – L'avventura della conoscenza (con Alberto Angela) si è fermato a 1.

