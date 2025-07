Fatture false e indebite compensazioni fiscali 15 indagati

Un'inchiesta choc smantella un'organizzazione criminale coinvolta in fatture false e indebite compensazioni fiscali, con 15 indagati tra Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Campania. Coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze, l'operazione ha portato all'esecuzione di misure cautelari, evidenziando come frodi e illegalità fiscali possano minare il sistema economico. La vicenda mette in luce le sfide delle forze dell’ordine nella lotta contro le infiltrazioni criminali nel mondo delle imprese.

Tempo di lettura: 2 minuti Smantellata una presunta organizzazione criminale attiva prevalentemente tra Firenze, Prato e Salerno, grazie a un’operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della procura fiorentina, che ha portato all’esecuzione di 15 misure cautelari: 3 in carcere e 12 ai domiciliari, tra Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Campania.      I reati contestati, a vario titolo, includono associazione per delinquere, a tutti e 15 gli indagati, emissioni di fatture per operazioni inesistenti e indebite compensazioni fiscali, con un danno stimato per l’Erario di oltre 11 milioni di euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fatture false e indebite compensazioni fiscali, 15 indagati

