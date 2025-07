Fiorello torna con Viva Rai 2? Le parole di Biggio spiazzano

Il ritorno di Fiorello con Viva Rai 2 potrebbe essere più vicino di quanto si pensi. Le parole di Fabrizio Biggio, storica spalla del celebre show, hanno acceso le speranze dei fan, lasciando intravedere un possibile revival. Dopo settimane di incertezza nei palinsesti Rai 2025/26, questa dichiarazione rappresenta una ventata di ottimismo in un panorama televisivo in continua evoluzione. La risposta definitiva sembra ancora lontana, ma il sipario potrebbe non essere calato definitivamente.

Il sipario potrebbe non essere calato definitivamente su Viva Rai 2. Dopo settimane di speculazioni e silenzi nei palinsesti Rai 202526, è Fabrizio Biggio a rompere il ghiaccio, riaccendendo le speranze dei fan. Intervenuto all' Italian Global Series Festival, lo storico volto accanto a Fiorello ha lasciato intendere che lo show del mattino più amato dagli italiani potrebbe tornare. Una dichiarazione che, in un panorama televisivo in forte cambiamento, lascia spazio a nuovi scenari tutti da scoprire.

