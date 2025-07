Al via il Festival Orienteoccidente

Al via il festival Orientoccidente, un appuntamento imperdibile che celebra musica, storia e cultura lungo la valle dell’Arno. Alla sua XXI edizione, promosso da Materiali Sonori, questo evento unico nel suo genere unisce tradizione locale e prospettive internazionali, coinvolgendo numerosi comuni del territorio. Un vero e proprio viaggio tra suoni e memorie, capace di unire comunità e culture in un’atmosfera di condivisione e scoperta. La magia inizia ora, e voi non potete perderla!

Arezzo, 01 luglio 2025 – È tutto pronto per la XXI edizione di Orientoccidente, il festival promosso da Materiali Sonori che ogni anno porta musica, parole e memoria in tutta la valle dell'Arno, da Firenze ad Arezzo. Un evento unico nel suo genere, capace di coniugare radicamento territoriale e visione internazionale, coinvolgendo i Comuni di San Giovanni Valdarno, Cavriglia, Loro Ciuffenna, Terranuova Bracciolini, Figline e Incisa Valdarno, Rignano sull'Arno e Bucine, con il sostegno della Regione Toscana e il patrocinio della Provincia di Arezzo e della Città Metropolitana di Firenze. Alcuni appuntamenti sono sostenuti anche dal Ministero della Cultura.

