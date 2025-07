Ex Whirlpool firmato l’accordo di sviluppo tra Italian Green Factory e Ministero delle Imprese

Con grande entusiasmo, annunciamo la firma dell’accordo di sviluppo tra Italian Green Factory (gruppo Tea Tek) e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile e innovativo. Questo traguardo dimostra l’impegno comune nel promuovere progetti che valorizzano l’eccellenza italiana e l’ecosostenibilità. Voglio esprimere, innanzitutto, un ringraziamento al team del Mimit e a Invitalia per aver portato a compimento questo risultato con professionalità e puntualità.

Firmato l’accordo di sviluppo tra Italian Green Factory (gruppo Tea Tek) e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ultimo passo formale prima dell’approvazione del contratto di sviluppo da parte di Invitalia. “Il Mimit e la struttura del Contratto di Sviluppo di Invitalia hanno condotto uno straordinario lavoro, rispettando le tempistiche annunciate nell’ultimo incontro ministeriale. Voglio esprimere, innanzitutto, un ringraziamento al Ministro Adolfo Urso per l’interessamento da sempre dimostrato alla vicenda e un plauso – dice Felice Granisso, Ceo di Tea Tek e Igf – va anche alla struttura dell’unità di crisi del Mimit per la convocazione del tavolo tecnico per il 2 luglio prossimo, con l’obiettivo di verificare lo stato di avanzamento del nostro investimento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

