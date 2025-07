Il made in Italy vero protagonista del matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez

il Made in Italy a fare da protagonista indiscusso, impreziosendo ogni dettaglio di questa celebrazione da sogno. Dalla sartorialità degli abiti alle decorazioni eleganti, il nostro patrimonio artigianale si conferma elemento distintivo di uno dei matrimoni più attesi e mediatici dell’anno. Un vero e proprio tributo alla qualità italiana, che lascia il segno anche in occasioni così speciali. È...

Passata la curiosità gossippara a 360° relativa alla tre giorni di festeggiamenti per il “matrimonio dell’anno” a Venezia tra il magnate e patron di Amazon Jeff Bezos con la sua Lauren Sánchez, cosa resta “memorabile” dei tanti look sfoggiati dalla sposa e dagli invitati? Ebbene, si è già visto, detto e scritto di tutto e di più a riguardo della maratona matrimoniale lagunare (con annesse polemiche, proteste e così via), ma una cosa è certa: è stata l’occasione per celebrare anche lo stile e la moda made in Italy in tutto il mondo. L’abito simbolo del matrimonio vip dell’anno è stato sicuramente il wedding dress della sposa (italianissimo e firmato Dolce&Gabbana). 🔗 Leggi su Ildenaro.it