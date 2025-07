Serata di Gala all’Ambasciata USA presso la Santa Sede | Celebrazione del 4 Luglio con le Eccellenze Italiane

Roma, 30 giugno 2025 – In vista della celebrazione dell’Indipendenza Americana del 4 luglio, l’Ambasciata degli Stati Uniti presso la Santa Sede ha ospitato una prestigiosa serata di gala, un evento che ha unito il prestigio diplomatico alla valorizzazione delle eccellenze italiane. La serata ha visto la partecipazione di personalità di spicco del panorama culturale, imprenditoriale e gastronomico italiano, con un focus particolare sulla sinergia tra le due nazioni e sui traguardi condivisi, creando un ponte tra tradizione e innovazione.

Roma, 30 giugno 2025 – In vista della celebrazione dell'Indipendenza Americana del 4 luglio, l'Ambasciata degli Stati Uniti presso la Santa Sede ha ospitato il 30 giugno una prestigiosa serata di gala, un evento che ha unito il prestigio diplomatico alla valorizzazione delle eccellenze italiane. La serata ha visto la partecipazione di personalità di spicco del panorama culturale, imprenditoriale e gastronomico italiano, con un focus particolare sul settore del food, rappresentato da figure di riferimento come Salvatore Russo, CEO di Ham Gourmet Srl, tra i principali sostenitori dell'evento. Ham Gourmet Srl, guidata dal visionario Salvatore Russo, si distingue come una delle realtà più innovative nel settore alimentare italiano, specializzata nella produzione di hamburger di alta gamma di altissima qualità.

