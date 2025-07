Sensualità e ricercatezza Alessandro Legora presenta la collezione primavera estate 2026

Alessandro Legora svela in anteprima la sua Collezione Primavera Estate 2026, un’ode alla sensualità e alla ricercatezza. Due linee distinte, Alessandro Legora e Atelier Legora, si intrecciano armoniosamente, incarnando l’essenza di un marchio che celebra femminilità, eleganza e artigianalità. Un viaggio tra raffinatezza contemporanea e sartorialità senza tempo, capace di conquistare ogni donna che desidera sentirsi unica. Scopriamo insieme le novità di questa stagione straordinaria.

Lo stilista Alessandro Legora ha presentato nel suo headquarter di Mariglianella, in anteprima, la Collezione Spring Summer 2026: due linee di abbigliamento – Alessandro Legora e Atelier Legora – dalle caratteristiche differenti; la prima è sofisticata e contemporanea, la seconda esprime al massimo la sartorialità e la cura artigianale. Entrambe incarnano però l’identità del marchio, che celebra la femminilità, la sensualità e l’eleganza dell’handmade, grazie alla qualità e alla ricercatezza dei tessuti utilizzati. Ad aprire la sfilata sono stati gli abiti nei toni iconici del nero e del bianco, da sempre cifra stilistica del brand. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: legora - alessandro - collezione - sensualità

Alessandro Legora apre le porte dell’atelier di via Carlo Poerio per Wine & The City - Alessandro Legora apre le porte del suo atelier di via Carlo Poerio per Wine & The City, un’occasione unica per scoprire l’eleganza senza tempo del suo mondo sartoriale.

Sensualità e ricercatezza, Alessandro Legora presenta la collezione primavera estate 2026; Alessandro Legora collezione autunno inverno, eleganza prima di tutto: «Ecco la donna Legora»; Alessandro Legora presenta la collezione Fall Winter 2025/26.