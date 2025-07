Toscana il boicottaggio suicida | Stop medicine israeliane

In Toscana si rischia un boicottaggio suicida: il divieto di medicine israeliane, promosso dal Comune di Sesto Fiorentino, minaccia di diffondersi rapidamente. Quando l’ideologia prende il sopravvento sulla ragione, tutto diventa possibile, anche mettere a rischio la salute pubblica. È il momento di riflettere: l’uso strumentale delle medicine come arma politica può avere conseguenze devastanti, e va fermato prima che sia troppo tardi.

Il timore è che il morbo del boicottaggio dei farmaci israeliani dalle farmacie comunali, lanciato dal Comune di Sesto Fiorentino guidato dal sindaco di Sinistra Italiana, Lorenzo Falchi, si diffonda in fretta. Perché quando l'ideologia (priva di idee, ma carica di rabbia repressa) inizia a dominare la scena tutto e possibile. Persino "giocare" con la salute, usata come clava contro Israele e le industrie del settore farmaceutico, colpevole di aver «aggredito» l'Iran e di continuare a «bombardare Gaza». «L'iniziativa del Comune fiorentino è un'enorme cavolata», dice a Libero Roger Abravanel, ingegnere chimico laureatosi al Politecnico nonché ex consigliere d'amministrazione di Teva Pharmaceutical Industries, la multinazionale israeliana del settore della farmaceutica finita nel mirino dei "compagni", «visto che danneggia solo i pazienti e i contribuenti.

