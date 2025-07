Hong Kong cerimonia per il 28esimo anniversario del ritorno alla Cina

Il 28° anniversario del ritorno di Hong Kong alla Cina è stato celebrato con grande rilievo, sottolineando un capitolo fondamentale della storia del territorio. Il leader John Lee ha presieduto la cerimonia, evidenziando le sfide e i progressi di questa fase di autonomia ormai consolidata. Un momento di riflessione e di rinnovato impegno per il futuro di Hong Kong, che continua a plasmare il suo percorso tra tradizione e innovazione.

Il leader di Hong Kong, John Lee, ha celebrato il 28° anniversario del ritorno del territorio autonomo alla Cina. Hong Kong è stata una colonia britannica dal 1841 fino al suo passaggio alla Cina nel 1997, fatta eccezione per l'occupazione giapponese dal 1941 al 1945. Il suo status coloniale fu il risultato di due trattati del XIX secolo, firmati alla fine della prima e della seconda Guerra dell'Oppio, insieme alla concessione di un contratto di locazione di 99 anni ai Nuovi Territori nel 1898, che espanse notevolmente le dimensioni della colonia. L'anniversario del passaggio, il 1° luglio, ha visto una cerimonia di alzabandiera al Victoria Harbour di Hong Kong e un ricevimento nella hall di un centro congressi.

