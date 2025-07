Aperta la nuova call ASviS sulle buone pratiche di sostenibilità dai territori

È aperta la nuova call ASviS dedicata alle buone pratiche di sostenibilità dai territori italiani, un'opportunità unica per contribuire a un futuro più verde e resiliente. Ogni anno, il Rapporto Territori analizza il progresso delle realtà locali verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU, evidenziando eccellenze e sfide. Non perdere questa occasione: partecipa anche tu e fai sentire la voce del tuo territorio nel cammino verso uno sviluppo sostenibile!

di Elita Viola del Comitato ASviS presieduto dal prof. Enrico Giovannini registrato al sito ASviS dei 19 giugno 2025 Ogni anno, a dicembre, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile pubblica il Rapporto Territori, un documento che analizza il posizionamento di regioni, province, città metropolitane, aree urbane e comuni rispetto ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Onu, includendo anche un capitolo dedicato alle buone pratiche che vengono realizzate nei territori. Proprio per dare visibilità e valorizzare i tanti progetti virtuosi che, a livello locale, comunità, privati, enti pubblici, fondazioni e altri attori, portano avanti per promuovere uno sviluppo sostenibile, inclusivo ed equo, anche quest’anno l’ASviS lancia una call per la raccolta delle best practice territoriali rivolta a tutte le organizzazioni aderenti all’ASviS e non solo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it