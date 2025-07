Aumenta la domanda di serviced apartment | la Val d’Aosta traina il mercato crescita stimata del 20%

L’estate in Valle d’Aosta si preannuncia più vivace che mai, con un incremento significativo della domanda di serviced apartment, trainato dalla crescita del 20% prevista rispetto all’anno precedente. La regione, con Courmayeur in prima linea, sta attirando sempre più visitatori alla ricerca di soluzioni abitative flessibili e confortevoli, alternative all’hotel tradizionale. Questo trend positivo apre nuove opportunità per operatori e investitori, consolidando la Valle come meta ideale per soggiorni indipendenti e di qualità.

L’estate in corso si preannuncia molto positiva per la Valle d’Aosta, dove cresce l’interesse verso soluzioni alternative all’hotel tradizionale, come i serviced apartment. Secondo un’analisi di Halldis by Vita, storico operatore nel property management, la domanda per questa formula abitativa dovrebbe aumentare tra il 15% e il 20% rispetto all’estate 2024, con Courmayeur come destinazione trainante. Lo studio si basa su dati interni relativi a un portafoglio di oltre 1.000 proprietà in Italia e in Europa gestite da Halldis by Vita, di cui circa 100 in Valle d’Aosta. I risultati si inseriscono in un contesto di crescita confermato anche dai dati ufficiali regionali: nella stagione invernale 2024–2025 (dicembre-marzo) si sono registrate 1. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: domanda - serviced - apartment - aosta

Valle d’Aosta, estate 2025 in crescita: +20% per i serviced apartment e nuovo impulso al turismo residenziale; A Courmayeur apre Le Géant – Apartments by Marriott Bonvoy: la Valle d’Aosta investe nei serviced apartment; Apartments by Marriott Bonvoy apre il primo complesso in Europa a Le Géant di Courmayeur da luglio 2025.

Aosta, riaprono i termini per l'assegnazione di orti comunali - Riaprono i termini per richiedere l'assegnazione degli orti comunali di Aosta ancora disponibili per il 2024. Scrive aostaoggi.it

"Il lavoro è qui", a Aosta un incontro tra domanda e offerta - MSN - Si intitola "Il lavoro è qui: almeno 50 buoni motivi per lavorare in Valle d'Aosta", il primo grande appuntamento sul lavoro in Valle d'Aosta che si svolgerà martedì 10 ... Come scrive msn.com